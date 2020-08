"Regalo gita in barca ai bambini autistici": pompiere barese inondato di risposte sui social

"Offro giro in barca gratuito ai bambini autistici". Quando ha postato questo invito sui social, il vigile del fuoco barese Giuseppe Valrosso probabilmente non pensava avrebbe avuto tutta questa risonanza. E invece, come raccontato da Repubblica Bari, il suo profilo social è stato inondato di messaggi di genitori che chiedevano informazioni per regalare un momento di felicità ai loro piccoli affetti da autismo. "Non pensavo di suscitare tanto interesse – spiega Valrosso – volevo soltanto regalare un sorriso”. L’idea, racconta, gli è venuta guardando il video del padre di un ragazzo autistico che mostra la gioia del figlio mentre nuota felice vicino ad una barca. Giuseppe ha così deciso di mettere a disposizione il suo gommone, venendo sommerso sui social non solo da adesione, ma anche da ringraziamenti e condivisioni ed adesioni.

