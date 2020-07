Scomparso da Altamura a fine giugno, Giuseppe avvistato a Bari? L'appello dell'associazione Penelope: "Aiutateci a ritrovarlo"

Dopo 22 giorni di silenzio, una telefonata ha riacceso le speranze della famiglia di Giuseppe Plantamura. Di Giuseppe, 49 anni, di Altamura, non si hanno notizie dallo scorso 29 giugno: non ha con sè documenti e il cellulare risulta spento. Del suo caso si è occupata anche la trasmissione 'Chi l'ha visto'. Come rende noto l'associazione Penelope, che si occupa di persone scomparse, lunedì una persona, che avrebbe chiesto di restare anonima, avrebbe segnalato la presenza di Giuseppe in piazza Chiurlia a Bari, lo scorso 10 luglio.

Per questo l'associazione, a nome della famiglia, lancia un appello ai cittadini baresi, chiedendo loro "di porre attenzione perchè Giuseppe ha bisogno dell'aiuto di tutti", e rende noto di aver nel frattempo chiesto alla polizia locale di verificare le telecamere di sorveglianza per avere la certezza che la persona vista in Piazza Chiurli sia proprio Giuseppe.