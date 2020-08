Da oltre un mese nessuna notizia di Giuseppe, da Altamura un nuovo appello: "Aiutateci a rintracciarlo"

A lanciarlo via Fb è la stessa sindaca, Rosa Melodia, che rivolge un invito ai suoi concittadini: "Sono giorni in cui molti si spostano in paesi vicini. Prestiamo attenzione, qualsiasi dettaglio potrebbe essere importante"