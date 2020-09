Panchine e tavolini 'con dedica' in via Tridente: i vandali fanno visita al giardino comunale

Panchine e tavolini riempiti di scritte spray: i vandali hanno fatto visita al parchetto di via Tridente, imbrattando gli arredi pubblici - anche con i soliti disegni osceni - utilizzati da grandi e piccini. E, come denunciano dal nucleo operativo di Bari dell'associazione Fare Verde, non si tratta dell'unico problema: nel giardino non sono funzionanti anche diversi lampioni, diventando "un pericolo negli orari serali - spiega l'attivista dell'associazione Nazzareno Chimienti - anche perché il parco chiude alle 22 nel periodo autunnale e invernale".

La richiesta da parte dei residenti è quindi di un intervento di pulizia e manutenzione degli arredi del parco, inaugurato da più di un anno. "Magari installando anche un sistema di videosorveglianza - aggiungono - come in altri giardini della città, eviteremmo l'insorgere di nuovi atti vandalici. Speriamo che il Comune non lasci inascoltata questa nostra richiesta".