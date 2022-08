Violenta grandinata nel Barese, pesanti danni nei vigneti: "Teli bucati dai grossi chicchi di ghiaccio"

Non solo i danni alle auto, con parabrezza distrutti e carrozzerie ammaccate, o quelli nelle abitazioni, con le coperture dei giardini danneggiate e 'bucate' dai grossi chicchi di ghiaccio. La violenta grandinata che nel pomeriggio di venerdì si è abbattuta sul sud-est Barese, in particolare tra Casamassima, Noicattaro, Mola e Rutigliano, ha lasciato la sua scia di devastazione anche nelle campagne. "Dieci minuti di inferno, mai visto niente di simile", racconta sui social chi si trovava in una delle zone colpite. Dal cielo sono piovuti chicchi grandi come palline da golf, o di diametro anche maggiore, in una vera e propria 'tempesta' di ghiaccio.

Nelle campagne è partita la conta dei danni, per verificare quale sia stato l'impatto su alberi da frutto e ortaggi. Di certo, pesanti sono state le conseguenze sui vigneti, "con conseguenze probabilmente pesantissime sull’imminente raccolta", come denuncia la Cia Puglia, rilanciando il video postato sui social da un agricoltore che ha ripreso in diretta la grandinata sul suo tendone: "Reti tutti bucate, il telo antigrandine da 16 non è servito a nulla. Possiamo dire che siamo giocati un'altra annata", commenta con amarezza l'uomo.

"Negli ultimi 100 giorni, a partire da metà maggio 2022 - rileva la Cia Puglia - sull'intera Puglia si sono abbattuti 16 eventi calamitosi: grandinate, nubifragi, raffiche di vento che sradicano alberi e fanno volare a terra rami e frutti, bombe d'acqua con allagamenti e smottamenti. Sono i dati rilevati dall’Osservatorio Cia Puglia. Ai fenomeni elencati si aggiungono, compresi nel conteggio, tre lunghi periodi di intensa e prolungata siccità, con diverse settimane consecutive di temperature oltre la media stagionale anche di 10 gradi. Eventi che si sono succeduti con una frequenza di oltre un fenomeno climatico estremo ogni 10 giorni (1,6 per l'esattezza). Una 'maglia' temporale così stretta da colpire tutte le colture, tanto che nel 2022 nessuna tipologia di coltivazione sarà risparmiata da un inesorabile calo delle rese quantitative. Dalle grandinate di metà maggio ai fenomeni di maltempo estremo delle ultime ore, sono stati colpiti tutti i territori e ogni provincia della Puglia almeno una volta".

"Non siamo più di fronte a casi sporadici, perché ormai la frequenza di questi disastri è sempre più alta e continua", afferma Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani. "Sui danni da eventi calamitosi occorre intervenire con una serie di azioni, soprattutto per aiutare la nostra agricoltura a difendersi meglio dai fenomeni climatici estremi. Bisogna partire, innanzitutto, dal riformare la legge 102/2004 e dall’istituire un fondo assicurativo per tutelare le aziende agricole dagli eventi naturali e dalle crisi di mercato, in parte coperto dalla fiscalità generale e in parte dai fondi del Psr. Nella nuova programmazione Psr, è fondamentale prevedere incentivi da destinare alle imprese per la dotazione e l’installazione delle reti antigrandine di ultima generazione, più leggere e resistenti. Altrettanto importante è l'accelerazione delle istruttorie per il riconoscimento degli indennizzi. Si tratta di richieste e proposte che abbiamo formulato da tempo”, ha ricordato Sicolo, “tanto da inserirle come priorità all’interno del documento di mobilitazione che Cia Puglia ha presentato alle prefetture e ai rappresentanti di tutti i livelli istituzionali di comuni, province e Regione”.