La fortuna bacia Modugno, premio da 2 milioni di euro con un 'Gratta e Vinci'

"Il vincitore si è presentato questa mattina per presentare la copia del biglietto vincente. Per noi è stata una grande gioia". Di certo non è qualcosa che si vede tutti i giorni: un 'Gratta e vinci' da 2 milioni di euro. La fortuna ha baciato Modugno e, per la precisione, un cliente della tabaccheria 'Ranieri'. La notizia si è velocemente diffusa nel comune barese e subito è montata la curiosità su chi possa essere il fortunato che riscuoterà l'importante somma. Naturalmente dai titolari c'è massimo riserbo sull'identità, ma un cartello all'esterno della tabaccheria - oltre a una foto postata sui social dalla figlia del titolare - mostrano inequivocabilmente il biglietto con il numero 'grattato' che vale un patrimonio: il 23.