Assalto notturno al Postamat con l'esplosivo: tentato colpo nel Barese

Tentato assalto allo sportello automatico di un ufficio postale nella notte a Gravina. Ignoti sono entrati in azione in via Carso, cercando di far saltare in aria il Postamat con l'esplosivo, utilizzando la cosiddetta tecnica della 'marmotta'. I malviventi tuttavia, secondo prime informazioni, non sarebbero riusciti a portare a termine il colpo, fuggendo a mani vuote.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano per ricostruire l'accaduto. Alcuni giorni fa, un altro episodio simile si era verificato sempre nel Barese, a Cassano delle Murge.