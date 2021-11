Prende il reddito di cittadinanza ma in casa ha un 'laboratorio' per lo spaccio: 48enne arrestato nel Barese

Disoccupato e beneficiario del reddito di cittadinanza, ma - secondo quanto accertato dai carabinieri - si occupava di un'altra 'attività'. Un 48enne è stato arrestato a Gravina per spaccio di sostanze stupefacenti.

L'intervento è scattato in seguito ad alcuni mirati servizi dei carabinieri, che avevano notato "un viavai sospetto di giovani" nei pressi dell'abitazione dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine. Così i militari hanno fermato il 48enne e lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un involucro contenente eroina per 2,40 grammi e di una somma di denaro contante di 615 euro. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione dove, in un ripostiglio, i carabinieri hanno scoperto "un vero e proprio laboratorio attrezzato", con materiale vario per il taglio e il confezionamento, nonché ulteriori 60 grammi di eroina, 2 grammi di cocaina e 22 grammi di hashish.

Il 48enne, arrestato e sottoposto ai domiciliari, giudicato per direttissima, è stato trasferito al carcere di Bari. La sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto è invece stato sottoposto a sequestro, unitamente alla somma di denaro poiché ritenuta provento dell’attività illecita. Il soggetto sarà inoltre segnalato alle autorità competenti per la sospensione del reddito di cittadinanza.