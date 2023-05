Tentano di rubare auto parcheggiata, scatta inseguimento con la Polizia: si cercano tre persone a Gravina

La Polizia ha sventato un furto d'auto nel centro di Gravina In Puglia, nel Barese. Un agente libero dal servizio ha sorpreso due persone con viso travisato da passamontagna mentre cercavano di rubare una Bmw parcheggiata in una strada. L'intervento tempestivo del poliziotto ha messo in fuga i due, saliti a bordo di un'Audi che stazionava nelle vicinanze e alla cui guida c'era un complice.

L'agente ha allertato i colleghi che sono poi intervenuti all'inseguimento del veicolo sulla Sp 27. I fuggitivi, per seminare le pattuglie, hanno lanciato sull'asfalto numerosi chiodi a tre punte, ma senza successo. All'imbocco di una strada senza uscita i malviventi avrebbero tentato di speronare l'auto della Polizia. Dopo aver urtato un muretto a secco hanno deciso di abbandonare il veicolo e fuggire a piedi lungo le campagne. Approfittando dell’oscurità, sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

L’auto utilizzata dai malfattori è risultata essere provento di furto denunciato, nel mese di ottobre scorso, a Santeramo in Colle. All’interno sono stati rinvenuti numerosi oggetti solitamente utilizzati per rubare autovetture: cacciaviti, tenaglie, pinze, lance termiche, jammer e radio ricetrasmittenti. L’autovettura ed il materiale custodito al suo interno sono stati sequestrati. In corso le indagini per risalire all’identità dei tre uomini.