A Gravina quasi mille ettari distrutti dalle fiamme, quinto giorno di incendio: rinforzi dei vigili del fuoco da altre due regioni, Canadair e Fireboss

Tra aree del bosco Difesa Grande e terreni privati, molto vasta la superficie andata in fumo: centinaia di uomini sono al lavoro per salvare quel che resta dell'area boschiva e impedire che le fiamme raggiungano le zone abitate

Cinque giorni di lotta ininterrotta, di fiamme che sembravano finalmente vinte e poi hanno ricominciato ad ardere: sono quasi mille gli ettari finora andati in fumo a Gravina, tra terreni privati e aree appartenenti al bosco Difesa Grande.

Centinaia di uomini tra vigili del fuoco, volontari di Protezione civile e Arif (Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali) e carabinieri forestali sono ancora al lavoro per domare le fiamme. Rinforzi sono arrivati dalle squadre dei vigili del fuoco dalla Campania e dall'Emilia Romagna, mentre sul posto sono tornati anche Canadair e Fireboss per i lanci d'acqua dall'alto. Gli sforzi per contenere le fiamme si concentrano anche per evitare che raggiungano zone abitate.

(foto Twitter Vigili del fuoco)