Gravina si prepara all'abbassamento delle temperature: mezzi spargisale e 'pale' per la neve pronti all'utilizzo

L'aggiornamento del sindaco, Alesio Valente, durante una diretta Facebook: "Non ci faremo trovare impreparati. Ai cittadini chiedo di rimanere in case se la situazione dovesse precipitare"

Il bollettino meteo parla di rischio nevicate nel Barese e a Gravina si è già pronti per scongiurare il blocco del traffico in città. A confermarlo durante una diretta social è il sindaco, Alesio Valente, che ha mostrato il centro organizzativo da dove partiranno in caso di necessità i mezzi spargisale. Alle spalle del primo cittadino si vedono già i sacchi di sale che saranno utilizzati per sciogliere anche il ghiaccio che si dovesse depositare sulle strade. "Saranno attive anche delle pale - assicura Valente - che taglieranno la neve lungo le strade".

Il primo cittadino si è poi rivolto ai gravinesi, chiedendo la loro collaborazione: "Se la situazione dovesse precipitare - l'appello - vi chiedo di rimanere in casa il più possibile. Un appello anche per chi vive in campagna, a cui chiedo, se non ce n'è necessità, di trasferirvi in città se le condizioni dovessero peggiorare".