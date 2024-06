Tragedia nel Barese: uomo muore schiacciato da un cancello

Un 45enne è morto tragicamente questa mattina a Gravina in Puglia. L'uomo, volontario di una parrocchia, come riporta AdnKronos, sarebbe stato travolto e schiacciato da un cancello, mentre accedeva a un giardino adiacente la chiesa del Santissimo Crocifisso. Sul posto sono giunti carabinieri e polizia locale.

Secondo una prima ricostruzione, il cancello avrebbe ceduto mentre veniva aperto per poter probabilmente effettuare una pulizia del giardino. Indagini sono in corso per verificare con esattezza l'accaduto..