Green Pass, c'è l'ok sul decreto dal Governo: cosa cambia per scuola e trasporti

Aumentano gli ambiti in cui sarà richiesta la vaccinazione anti-covid (o l'esito del tampone negativo) rispetto alle regole che entreranno in vigore domani

Semaforo verde dal Consiglio dei ministri per il decreto che disciplina il Green Pass, che ora vede ampliati gli ambiti per scuola e trasporti in cui sarà richiesta la vaccinazione anti-covid (o l'esito del tampone negativo) rispetto alle regole che entreranno in vigore domani. A Palazzo Chigi i rappresentati di Governo, le forze di maggioranze e i governatori delle Regioni si sono riuniti per valutare la portata degli ulteriori vincoli che entreranno in vigore nei prossimi giorni: la data sarà quella dell'1 settembre 2021. Ecco cosa prevede il decreto approvato dal Cdm.

Green pass per i trasporti

Il green pass sarà obbligatorio per chi viaggia in aereo e per i treni a lunga percorrenza (che torneranno all'80% di capienza) e per i traghetti che collegano le isole della stessa regione. Non servirà il certificato verde invece per il trasporto pubblico locale e per i treni regionali che torneranno all'80% di capienza anche in zona gialla (come in zona bianca). La misura, spiegano fonti di governo, entrerà in vigore il 1 settembre anche se durante la cabina di regia si è valutato di anticiparla al 20 agosto.

Green pass obbligatorio per chi viaggia in aereo, navi e treni a lunga percorrenza;

Green pass non obbligatorio per il trasporto pubblico locale e treni regionali.

Green pass a scuola

Novità anche per la riaperture delle scuole che riapriranno in presenza per ogni ordine e grado: il ministro Maristella Gelmini ha spiegato che sarà prevista l'introduzione della certificazione verde per insegnanti e personale Ata, mentre continuerà a essere fortemente raccomandata la vaccinazione nella fascia di età 12-19 anni.

Pertanto nel nuovo decreto che sarà approvato questa serà verrà introdotto l'obbligo di vaccinazione (o tampone negativo in assenza di esenzione) per il personale scolastico ma il Governo non ha ancora deciso in merito alle possibili sanzioni. Il certificato di vaccinazione non verrà richiesto agli studenti: si è ragionato su un obbligo da introdurre solo per la fascia 16-18 anni con tamponi a prezzi calmierati per gli studenti delle scuole secondarie. Sarà invece necessario il green pass per entrare in università.

Green pass obbligatorio per il personale scolastico (insegnanti e ATA)

Green pass obbligatorio per gli studenti universitari e anche per i docenti

Green pass, le nuove regole

I clienti degli alberghi che vogliono accedere ai ristoranti e ai bar al chiuso nelle strutture non dovranno utilizzare il green pass. Questa la rassicurazione della cabina di regia confermando quanto già previsto dal decreto precedente. Sarà richiesto invece il certificato per chi vorrà accedere ai servizi senza alloggiare nella struttura.

Green pass non obbligatorio per i clienti degli alberghi nei ristoranti e bar delle strutture a loro riservate.

Green pass obbligatorio per pubblico esterno.

Altra novità riguarda invece i giorni di quarantena che dovranno essere rispettati da chi entra in contatto con un positivo. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha infatti comunicato alle Regioni la riduzione del tempo di quarantena da 10 a 7 giorni per chi ha il green pass. Per uscire dalla quarantena sarà richiesto il tampone negativo.

Con green pass quarantena di 7 giorni

Senza green pass quarantena resta di 10 giorni con tampone negativo.

Green pass e i vaccini non riconosciuti

Un caso particolare riguarda le centinaia di volontari che hanno partecipato alle sperimentazioni del vaccino italiano Reithera, poi naufragate. Chi ha fatto due dosi del vaccino sarà esentato dal Green pass, mentre chi ha fatto una sola dose avrà indicazione di fare la seconda dose con un vaccino riconosciuto, per ottenere così la certificazione verde.

Una norma ad hoc riguarderà i cittadini di San Marino, dove il vaccino più diffuso è lo Sputnik non riconosciuto in Italia: nel decreto sul Green Pass che il Consiglio dei ministri si appresta a varare sarà contenuta molto probabilmente l'esenzione dal Green Pass fino al 15 settembre. Poi si vedrà.

Maggiori aggiornamenti sul tema sull'articolo di Today