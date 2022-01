Usano il green pass di altre persone per entrare in un locale, beccati dalla polizia: nei guai coppia barese

Usano un Green Pass non loro per accedere a un locale. L'episodio è avvenuto negli scorsi giorni a Monopoli: a scoprire il comportamento illecito di una coppia proveniente da un comune limitrofo, sono stati gli agenti del locale Commissariato di polizia, durante i controlli per il rispetto delle normative Covid. Il tentativo - fallito - di entrare in un noto locale del centro storico è valso loro non solo una multa, ma anche una denuncia.