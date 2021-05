Giocano a carte e bevono birra, il chiasso attira i carabinieri: scoperti in 7 in un appartamento, scattano le multe anti Covid

Sette persone sono state multate a Grumo Appula, nel barese, poiché sorprese a infrangere il divieto di assembramento anti Covid: il gruppo è stato individuato in un'abitazione mentre giocava a carte tra una birra e l'altra. A scoprirli sono stati i carabinieri mentre transitavano nella zona.

L'entrati nell'appartamento hanno individuato 7 persone in allegra compagnia. Dopo essere stati identificati sono stati tutti sanzionati per la violazione delle normative in vigore per limitare il diffondersi della pandemia da covid-19 e sono stati invitati a fare rientro alle loro abitazioni.

(Immagine di repertorio)