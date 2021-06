Rinvenuto cadavere in casa: morto un oculista. Il decesso risalirebbe a una settimana fa

La scoperta è avvenuta a Grumo Appula, nel Barese. Il corpo di Attilio Colantuono, 70 anni, è stato scoperto riverso sul pavimento. Sarebbe deceduto per cause naturali

E' stato scoperto nella giornata di oggi il corpo senza vita di Attilio Colantuono, 70 anni, oculista in pensione di Grumo del quale non si avevano più notizie da alcuni giorni: il cadavere dell'uomo è stato rinvenuto nella sua abitazione di Grumo Appula, nel Barese.

I Carabinieri sono stati avvertiti da alcuni vicini di casa che hanno avvertito un cattivo odore proveniente dall'abitazione. L'anziano, in base ai primi rilievi, sarebbe deceduto per cause naturali da una settimana. Il corpo è stato trovato riverso sul pavimento.