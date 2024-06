Grumo in lutto per la scomparsa della vicesindaco Angela Tricarico: "Donna coraggiosa e altruista"

La comunità di Grumo è in lutto per la prematura scomparsa, a 39 anni, della vicesindaco della cittadina, Angela Tricarico (da tutti conosciuta come Liliana). A comunicare la triste notizia è stato questa mattina lo stesso sindaco, Michele Minenna. Per la giornata di domani, lunedì 10 giugno, è stato proclamato il lutto cittadino.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per la scomparsa di Tricarico, che lascia marito e una figlia piccola. Tanti la ricordano per la sua tenacia, per il suo impegno a favore della comunità: "Una donna coraggiosa, umile e sempre pronta ad aiutare", "una donna forte dall'animo gentile", "ci mancheranno il tuo garbo, la tua gentilezza e le tue parole, sempre giuste e misurate, più di tutto il tuo buon cuore e la tua generosità", si legge tra i tanti messaggi pubblicati anche sui social.