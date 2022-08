Cade sugli scogli a Monopoli, i bagnanti si uniscono alla Guardia Costiera nel salvataggio di una ragazza

L'episodio accaduto stamattina nella locale caletta "Tre buchi": la 27enne, caduta in un luogo irraggiungibile dai mezzi del 118, è stata portata in spalla dai militari con l'ausilio delle persone presenti in spiaggia