La Guardia di Finanza celebra i 249 anni dalla fondazione, cerimonia a Bari: consegnati 31 encomi

Si sono tenute giovedì pomeriggio nel porto di Bari le celebrazioni per il 249esimo anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Alla cerimonia, hanno partecipato, fra gli altri, il comandante interregionale di corpo d'armata della guardia di finanza, Michele Carbone, la prefetta di Bari Antonella Bellomo, il presidente della Corte di Appello di Bari Francesco Cassano e il procuratore generale presso la Corte di Appello di Bari Angela Tomasicchio.

Nel corso dell'appuntamento, sono stati consegnati anche 31 encomi, ad altrettanti finanzieri in forza ai reparti della Puglia che si sono distinti in operazioni particolarmente significative. A ricevere il riconoscimento, il colonnello Luca Gennaro Cioffi, il luogotenente cariche speciali Nicola Novielli e il maresciallo aiutante Marco Grassi, per "complesse indagini a contrasto del finanziamento del terrorismo". Premiati anche Giuseppe Giulio Leo, Tommaso Luigi Romano, Lorenzo De Mitri, Valerio Bovenga, Eligio Sutera, Crescenzo Rocchino. Altri encomi sono stati conferiti a Giovanni Ruggeri, Stefano Manfreda, Luigi Chiarillo, Ruggiero Soragnese, Nicola Iorio, Augusto Petruzzi e Alessandro De Donno. Fra i finanzieri premiati ci sono anche Tommaso Colasanto, Giovanni Elifani, Piermaria Peticchia, Salvatore Marcone, Dario Zifarelli, Domenico D'Avanzo. E infine Armando De Salve, Marcantonio Giuffrida, Saverio Montinaro, Maurizio Carrieri e Paolo Cassano.

Le celebrazioni, avvenute a Bari come nel resto d'Italia, sono state anche l'occasione per diffondere il bilancio delle attività messe in campo dalle Fiamme Gialle in Puglia nel corso del 2022. Nel corso dello scorso anno e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di Finanza ha eseguito nella nostra oltre 74.000 interventi ispettivi e circa 7.400 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia: "un impegno “a tutto campo” a tutela di famiglie e imprese - sottolinea il corpo - destinato ad intensificarsi ulteriormente per garantire la corretta destinazione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".