Guasto sul Frecciargento Roma-Lecce: passeggeri bloccati per ore e treni in forte ritardo

Disagi per i passeggeri e rallentamenti a catena per diversi convogli, giunti a destinazione anche con forti ritardi rispetto all'orario previsto. Giornata complicata, quella di martedì 27 giugno, sulla linea ad altà velocità Roma-Napoli.

A causa di un guasto tecnico al locomotore, il treno alta velocità Frecciargento 8315 da Roma a Lecce, è rimasto fermo per tre ore a Salone, alla periferia della Capitale.

Secondo quanto riportato da Trenitalia, il guasto al convoglio ha comportato un rallentamento sulla linea ad alta velocità Roma-Napoli, con ritardi fino a 90 minuti. Inoltre, una decina di treni sono stati deviati sulla linea normale, via Cassino e via Formia, per evitare ulteriori congestioni, ma con inevitabili ripercussioni sui tempi dei percorrenza.

Come riferito da alcuni passeggeri, a causa dell'interruzione dell'aria condizionata alcune persone a bordo si sarebbero sentite male. Il personale ferroviario avrebbero poi provevduto ad aprire le porte del treno e successivamente, riferiscono ancora i viaggiatori, sono intervenuti sanitari e ambulanze, forze di polizia, protezione civile e vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei passeggeri. Tutti i viaggiatori sono stati fatti scendere dal treno e hanno atteso sulla massicciata fino all’arrivo di un treno sostitutivo, per riprendere quindi il tragitto verso la Puglia.