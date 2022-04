Guasto alla linea elettrica, treni in ritardo e cancellazioni sulla linea ferroviaria Bari-Pescara

Traffico ferroviario sospeso, treni in ritardo e convogli cancellati. Pesanti disagi da questa mattina sulla linea ferroviaria Bari-Pescara, a causa di un guasto alla linea elettrica a Bari centrale. Lo stop è scattato alle ore 5.50. Dopo l'intervento dei tecnici di Rfi, il traffico dalle ore 8.50 circa è in graduale ripresa, ma si registrano maggiori tempi di percorrenza fino a 180 minuti.

Come comunicato sul sito di Trenitalia, il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) - Roma Termini (10:03) oggi è cancellato. I passeggeri possono utilizzare il treno FA 8302 in partenza da Bari Centrale alle ore 7:46 e in arrivo a Roma Termini alle ore 11:55. Il treno ICN 765 Milano Centrale (21:50) - Lecce (10:37) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bari Lamasinata e ferma anche a Bari Santo Spirito. I passeggeri diretti a Bari Centrale possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus tra Bari Santo Spirito e Bari Centrale. Cancellazioni e sostituzioni con bus sono previsti per i treni Regionali della relazione Bari - Foggia.

*Ultimo aggiornamento ore 09.19