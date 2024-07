Guasti informatici in tutto il mondo e problemi per i voli: ritardi e cancellazioni anche all'aeroporto di Bari

Una serie di guasti informatici, segnalati in tutto il mondo, stanno provocando in queste ore problemi, in particolare, a banche, media e compagnie aree. Come riporta Today.it, secondo prime informazioni non si tratterebbe di un cyberattacco quanto piuttosto di un problema alle piattaforme di Microsoft.

Disagi si registrano in diversi Paesi: come riporta sempre Today, i voli sarebbero stati interrotti all'aeroporto di Berlino a causa di "un guasto tecnico", ma ritardi si registrerebbero anche in Spagna, in Francia così come nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Australia.

In Italia, Aeroporti di Roma ha annunciato "ritardi e cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo". "Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici".

Anche all'Aeroporto di Bari si registrano ritardi per alcuni voli in arrivo e in partenza, mentre alcuni collegamenti sono stati cancellati: i voli Ita AZ1655/AZ1654 (Linate-Bari-Linate, con arrivo inizialmente previsto alle 13 e partenza alle 13.55), e ancora, sulla stessa rotta i collegamenti pomeridiani AZ1653/AZ1652, e i voli Ita AZ1613/AZ1616 (Fiumicino-Bari-Fiumicino, con arrivo inizialmente previsto alle ore 14.35).

Aeroporti di Puglia ha inoltre diffuso una comunicazione per i passeggeri: "A causa di una interruzione globale dei Servizi IT che prescinde dalla nostra volontà - si legge sul sito di AdP - i passeggeri in partenza che non abbiano effettuato ancora Check In OnLine potranno farlo in aeroporto. Aeroporti di Puglia invita i Signori Passeggeri a raggiungere l'aeroporto con congruo anticipo".

La situazione, comunque, spiega Aeroporti di Puglia, è sotto controllo: "Dalle prime ore di stamattina - informa AdP in una nota - la società ha messo in campo tutte le forze necessarie per sopperire alla mancanza dei sistemi informatici e per fornire la massima assistenza ai passeggeri. Inevitabili sono i ritardi che si stanno registrando, così come le cancellazioni dei voli da parte delle compagnie sugli aeroporti di Bari e Brindisi. Per questo, AdP invita tutti i passeggeri a controllare il proprio volo. Anche la Regione Puglia sta seguendo da vicino la situazione. Il presidente Michele Emiliano è in costante contatto con il management di Aeroporti di Puglia e sta seguendo personalmente ogni operazione".

* Ultimo aggiornamento ore 12.46