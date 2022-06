Guasto al passaggio al livello: mezzi fermi per quasi un'ora e treni in ritardo sulla Ceglie-Valenzano

Auto e bus in coda per quasi un'ora a causa di un guasto al sistema elettrico di un passaggio a livello a Bari. È accaduto nel primo pomeriggio sulla Sp49, la provinciale che unisce il quartiere di Ceglie a Valenzano. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Ferrovie del Sud-Est per il ripristinare il sistema di apertura della sbarra sull'attraversamento.

La situazione ha però creato non pochi disagi, sia ad automobilisti che a passeggeri che usufruivano del servizio di trasporto pubblico cittadino. Un'attesa tanto lunga che, come raccontano testimoni a BariToday, i passeggeri, esasperati, hanno addirittura preteso di lasciare il mezzo per attraversare a piedi il passaggio a livello. La situazione sta avendo effetti anche sulla circolazione ferroviaria: "I treni coinvolti - spiegano da Ferrovie dello Stato - viaggiano con ritardi medi di 20 minuti". Chi è solito frequentare l'area chiede da tempo un intervento vista la frequenza del passaggio dei treni nell'area, con il passaggio a livello "che rimane chiuso anche a distanza di un quarto d'ora in certe parti della giornata" raccontano