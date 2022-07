Guasto al passaggio a livello Fse a Carbonara: barriera alzata e treno fermo, ritardi sulla linea e attese per gli automobilisti

La barriera del passaggio a livello non si abbassa correttamente, costringendo il treno a fermarsi e ad attendere l'intervento dei tecnici per poter procedere in sicurezza. Un guasto ha interessato questa mattina il passaggio a livello di via Quaranta, a Carbonara, sulla linea Fse Bari-Mungivacca. Un problema, spiegano dall'azienda ferroviaria, legato al maltempo.

Inevitabili i disagi, con attese, per gli automobilisti fermi alle barriere lungo la linea ferroviaria, che si sono prolungate più del solito. "Fermi per oltre quaranta minuti al passaggio a livello tra Ceglie e Valenzano", riferisce un lettore di Baritoday. La situazione si è comunque sbloccata con l'arrivo dei tecnici, con il treno che ha potuto proseguire la marcia. Al momento, sul posto i tecnici al lavoro sul posto per il ripristino del guasto e gli altri treni stanno procedendo, con il passaggio a livello interessato che resta presidiato. Alcuni convogli hanno registrato ritardi. Come indicato sul sito di Fse, tre treni, da Putignano a Bari, da Bari a Putignano e tra Bari e Adelfia hanno viaggiato con ritardi compresi tra i 15 e i venti minuti.

Quello delle lunghe attese ai passaggi a livello nei quartieri di Ceglie e Carbonara, al netto di eventuali guasti, è un problema da tempo lamentato dai residenti. Come già spiegato da Fse, l'allungamento dei tempi è stato provocato dall'entrata in funzione di nuovo sistema di sicurezza, ma la lunga sosta forzata delle auto alle barriere crea inevitalmente lunghe code e problemi alla viabilità, viste anche le strade molto strette delle due ex frazioni. Di recente, il Comune ha presentato un progetto che prevede proprio la soppressione di alcuni passaggi a livello, tra cui quello di via Quaranta a Carbonara, considerato uno dei più problematici.