Problema alla spazzatrice Amiu, in via Sparano finisce olio motore sulla strada. L'azienda: "Ci scusiamo con i cittadini"

Olio in strada in via Sparano a causa della rottura di una delle spazzatrici dell'Amiu. L'incidente è avvenuto questa mattina: uno dei 12 mezzi pulenti in uso ha subito la rottura di un tubo del circuito oleodinamico. L’unico intervento possibile in questi casi, come spiegato dall'azienda che cura il servizio di spazzamento in città, è lo spargimento di materiale assorbente, tanto più quando si debbano trattare pavimentazioni in pietra naturale. Lo spargimento di 'sepiolite' è stato effettuato già nella tarda mattinata e viene ripetuto, sino al totale assorbimento. "Confidiamo di poter intervenire già stanotte per ripristinare la situazione" ricorda l'azienda, che ha dapprima ricordato come la spazzatrice sia stata acquistata nel 2015 e che viene, come ogni mezzo in dotazione ad Amiu Puglia spa, sottoposta a periodici e costanti interventi manutentivi. "Ci scusiamo con i Cittadini baresi per quanto accaduto, assumendo l’impegno a migliorare ulteriormente i processi di verifica del funzionamento dei mezzi e di intervento in caso di guasti".