Guerra tra Russia e Ucraina, l'appello per la pace di medici e infermieri del Policlinico di Bari

Un appello per la pace, per la fine dell’aggressione militare della Russia in Ucraina, arriva anche dagli operatori del Policlinico di Bari. sttraverso i social network.

Medici, infermieri e operatori in servizio nella struttura per le maxi emergenze hanno esposto la bandiera ucraina con la scritta ‘Stop war. Free Ukraine’ e disegnato sulla mascherina il simbolo della pace.

Bombe e combattimenti stanno provocando morti e feriti e mettendo in difficoltà gli ospedali, il messaggio di solidarietà al popolo Ucraino arriva direttamente da chi in questi mesi ha combattuto la pandemia. “La guerra non è mai la soluzione”, si legge nei loro messaggi.