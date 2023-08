Scoperto mentre guida l'auto in città con una patente falsa, latitante arrestato a Bari

Girava nel centro urbano guidando un'auto, con una patente falsa e una condanna a 7 mesi di reclusione da scontare. Mercoledì nella zona murattiana di Bari, gli agenti della Polizia Locale hanno fermato un uomo alla guida di una autovettura, residente in città, che sarebbe risultato in possesso di documento di guida falsificato. Durante le procedure di identificazione, l'automobilista sarebbe risultato già segnalato in ambito internazionale per una condanna alla reclusione per 7 mesi da eseguire in regime di carcerazione in istituto penale, inflitta dalla Corte di Appello di Genova, ma latitante. L'uomo, dopo le procedure di rito, è stato associato al Carcere mandamentale di Bari per l'esecuzione della pena.

Non è stato l'unico caso di guida con patente falsa in cui gli agenti si sono imbattuti durante questa settimana. Un 46enne, infatti, sarebbe stato sorpreso in via Mario Pagano, alla guida di un veicolo con permesso di guida internazionale falso: l'uomo, dopo l'identificazione presso il Comando della Polizia Locale, è stato denunciato per l'uso e concorso nella contraffazione del documento di guida. È stato, inoltre, sanzionato per la guida senza patente con il fermo del veicolo condotto.

Nel quartiere Carbonara di Bari, durante un controllo dei documenti di guida, un 25enne avrebbe fornito una patente di guida rilasciata dalle Autorità nigeriane che, ad un esame mirato degli agenti, sarebbe risultata falsa. L'uomo, dopo le identificazioni di rito, è stato denunciato all'autorità giudiziaria per la falsificazione del documento di guida e sanzionato per la guida senza patente, con conseguente fermo amministrativo del veicolo condotto, che è risultato essere di sua proprietà.