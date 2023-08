Controlli della Polizia Locale nel centro di Bari: scoperti due conducenti con patente falsa

La Polizia Locale di Bari ha sorpreso, nel corso di alcuni controlli nel centro cittadino, due conducenti di origine straniera alla guida di un mezzo utilizzando una patente falsificata.

I due sono stati denunciati all'autorità giudiziaria e sanzionati con multe che possono andare dai 5.100 ad oltre 30mila euro, incluso il fermo del veicolo per 3 mesi (in caso di recidiva nel biennio la sanzione è penale e prevede il sequestro del veicolo per la confisca).

Secondo gli agenti, uno dei due conducenti avrebbe anche avviato in Motorizzazione la pratica per la conversione della patente falsa, procedura bloccata con segnalazione agli Uffici del Dipartimento.