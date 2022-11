Lanci di uova e sassi, bus Amtab presi di mira ad Halloween: "Almeno una cinquantina di episodi"

Uova e farina lanciate contro finestrini e parabrezza, ma anche sassi e, come accaduto al quartiere Libertà, un carrello, scagliato contro il bus in corsa. Non sono mancati neppure quest'anno, purtroppo, gli atti vandalici ai danni dei mezzi Amtab nella sera di Halloween.

"Almeno una cinquantina gli episodi registrati, in particolare tra San Paolo e quartiere Libertà", riferisce a Baritoday Giuseppe Rongone, autista e segretario territoriale Cisas Bari. Numerosi sono stati gli autobus bersagliati da lanci di uova, costretti a rientrare in deposito per il necessario lavaggio, con conseguenti disagi e lunghe attese per gli utenti. Ma in alcuni casi i danni (in un paio di episodi, secondo quanto finora appreso) sono stati anche maggiori: "Al quartiere San Paolo sono stati lanciati sassi contro un bus, provocando la rottura di un vetro - prosegue Rongone - mentre in corso Mazzini è stato addirittura scagliato un carrello della spesa contro un bus in corsa".

Quella degli atti vandalici contro i bus la sera di Halloween è una brutta 'tradizione' purtroppo già nota, tanto che nei giorni scorsi sette sigle sindacali (Cgil, Uilt, Ugl, Cisas, Cisal, Confail e Cildi) avevano scritto (come anche lo scorso anno) una lettera indirizzata anche a Prefettura e Questura per chiedere, almeno su alcune linee considerate più a rischio, la sospensione del servizio alle ore 17. "La nostra richiesta intendeva tutelare la sicurezza dei lavoratori ma anche dei passeggeri - spiega Rongone - Gli episodi che si sono verificati ieri sono avvenuti dopo le 17, orario che noi avevamo indicato proprio in base all'esperienza degli anni passati. Anche quest'anno, come già l'anno scorso, l'azienda ha attivato un servizio con un'azienda di vigilanza privata con un numero dedicato a disposizione degli autisti per segnalare eventuali situazioni di pericolo. Non sappiamo però quanto questo sia davvero servito da deterrente per questo tipo di episodi".