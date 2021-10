Halloween con lancio di uova al Libertà, bande di ragazzini in azione e residenti esasperati: "Qui è un incubo"

"Qualcuno dovrà aiutarci a bloccare questo fenomeno, perché le feste qui da noi sono un incubo". Quartiere Libertà, piazza Redentore, sabato mattina: un gruppo di ragazzini è armato di buste piene di uova. Alcune vengono lanciate dall'altra parte della strada: finiscono sul marciapiede, ma probabilmente l'obiettivo era un'auto di passaggio, o qualcuno a piedi.

Una residente interviene filmandoli con il telefonino e mettendoli in fuga. I 'vandali di Halloween', insomma, sono già in azione: "Me li sono trovati davanti - racconta a Baritoday Letizia Liberatore, del comitato 'Cittadini attivi del Libertà' - volevano colpire le persone. Vanno in giro per tutto il quartiere, lanciano uova contro le auto, contro gli anziani che stanno facendo la spesa: è vergognoso quello che accade, e noi da soli costretti a intervenire".

Il timore per gli atti vandalici che si consumano in occasione di Halloween in diversi quartiere della città è tale da aver spinto, nei giorni scorsi, anche gli autisti Amtab a lanciare l'allarme: "Stop ai bus alle 17", era la richiesta avanzata dai sindacati per evitare il ripetersi di episodi già accaduti negli anni passati, come il lancio di uova ma anche di sassi, oggetti e petardi contro i mezzi.

"Tra oggi e domani immaginiamo che succederà di tutto - aggiunge Liberatore - Quelle uova sono le stesse che poi verranno lanciate anche contro i mezzi Amtab. E' demoralizzante vedere queste situazioni".

Sono stati poi gli stessi residenti a ripulire la piazza, raccogliendo i gusci di uova e le buste lasciate.