In auto con sei chili di hashish, bloccato lungo l'autostrada A14: 52enne barese in manette

Beccato lungo l'autostrada A14 con sei chili di droga nascosti nel rivestimento del portellone posteriore dell'auto.

Come riporta IlPescara, l'uomo, un 52enne del Barese residente a Milano, fermato dalla polizia stradale per un controllo in provincia di Chieti, è stato trovato in possesso di dodici panetti di hashish. Era a bordo di un utilitaria Fiat e percorreva l'autostrada in direzione sud.

Oltre alla sostanza stupefacente sono state sequestrate banconote per 420 euro, un cellulare e l'auto utilizzata per il trasporto del carico illecito.