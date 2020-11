Hashish pronto per lo spaccio nel cortile condominiale e cocaina nel parco: controlli e sequestri a Japigia

Controlli antidroga e sequestri nel quartiere Japigia. I poliziotti della Squadra Cinofili Antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine, impegnati in servizi di controllo del territorio ad “Alto Impatto”, hanno passato al setaccio l’area condominiale di pertinenza di uno stabile e, seguendo il fiuto dei cani antidroga, hanno rinvenuto 30 grammi di hashish, già suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Successivamente hanno esteso il controllo al parco “Ecopoli” ed hanno rinvenuto 8 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di circa 5 grammi. La sostanza stupefacente è stata sequestrata a carico di ignoti e tolta dalla disponibilità di eventuali spacciatori.