Hashish e marijuana pronti per lo spaccio, beccato mentre si aggira nel centro cittadino: 22enne insospettabile arrestato a Noicattaro

I carabinieri della Compagnia di Triggiano, nell’ambito di controlli specifici per la prevenzione e il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato nei giorni scorsi a Noicattaro un 22enne del luogo, incensurato. I militari lo hanno notato mentre si aggirava furtivamente per le vie del centro cittadino. Sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di hashish e marjuana già suddivisa in dosi e pronte per essere spacciate. Il giovane, fino ad oggi sconosciuto alle forze dell’ordine e ritenuto insospettabile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida.

Nelle ultime settimane i carabinieri della Compagnia di Triggiano hanno intensificato i servizi di contrasto allo spaccio di stupefacente nel comune di Noicattaro: dall'inizio di ottobre sono già stati arrestati altri tre individui, trovati in possesso di sostanza stupefacente o intenti nella cessione di droga.

Gli arrestati sono tutti giovanissimi, poco più che ventenni, con delle vite apparentemente ordinarie, ma che, complice spesso la mancanza di lavoro e opportunità, hanno intrapreso attività illecite. La pervasività del fenomeno si evince anche dalle numerose persone, ben 13, segnalate al Prefetto dall’Arma di Triggiano, in questa prima parte del mese di ottobre, quali assuntori di sostanze stupefacenti.