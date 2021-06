Sorpreso in strada con una pistola e hashish, in casa altra droga: 20enne arrestato al quartiere Libertà

Il ragazzo è stato fermato per un controllo mentre si trovava con altri due giovani nei pressi di uno stabile in via Bovio

Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante al quartiere Libertà, con le accuse di porto abusivo d'armi, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il controllo è scattato dopo che i poliziotti hanno notato l’atteggiamento sospetto di tre persone che stazionavano nei pressi di uno stabile in via Bovio.

I tre, fermati, sono stati identificati per due ragazzi di 20 e 22 anni, con precedenti, e un incensurato di 22 anni. Il nervosismo mostrato dai tre ha indotto i poliziotti ad approfondire il controllo, effettuando un’attività di perquisizione che per entrambi i 22enni ha dato esito negativo. Il 20enne, invece, è stato trovato in possesso di una pistola marca Browning, modello 1906, munita di caricatore e quattro cartucce calibro 635, celata nelle parti intime del corpo. All’interno del suo marsupio, inoltre, sono state rinvenute 6 bustine di hashish, per un peso complessivo di 7.5 grammi, e la somma in contanti di 120 euro.

L’attività di perquisizione, estesa all’abitazione dell’arrestato, ha consentito di rinvenire altri 25 grammi di hashish. All’interno del contatore dell’acqua condominiale, inoltre, sono state rinvenute e sequestrate decine di bustine vuote, utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e un taglierino.