Mancano i fondi per l'iscrizione, gli atleti in carrozzina dell'HBari2003 rinunciano al campionato di basket: "Grande rammarico"

Niente campionato di basket per gli atleti in carrozzina della HBari2003. A comunicare la mancata iscrizione della squadra barese alla seconda divisione di basket in carrozzina è il profilo ufficiale della società presieduta da Gianni Romito, 'HBARI2003 e VOLARE PIù IN ALTO', attraverso un post sui social: "Con grande rammarico, comunico che la squadra di basket in carrozzina, non ha potuto effettuare il pagamento dell’iscrizione al campionato di serie B per mancanza di fondi".

Una questione economica, quindi, non permette alla prima squadra di portare i suoi atleti a gareggiare, nonostante la squadra avesse formalizzato anche gli ultimi acquisti degli atleti Stella e Calò per rinforzare la squadra in vista dei primi impegni di campionato. "Saranno comunque attivate tutte le attività sportive rivolte alla disabilità intellettiva, unica in Italia, e le attività propedeutiche allo sport rivolte a persone con disabilità fisica - precisano dalla società - Non siamo alla ricerca del colpevole per questo “omicidio". Continueremo a camminare per raggiungere importanti traguardi per il bene degli altri. Quest’anno l’Hbari2003 è stata insignita della stella di Bronzo per meriti sportivi: venti anni di attività sportiva e sociale che non devono essere cancellati".