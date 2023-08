Identificato l'uomo trovato senza vita sul lungomare a Palese: si tratta di un 73enne

Appartiene a un 73enne barese il corpo senza vita ritrovato nel pomeriggio di martedì, 22 agosto, sul lungomare di Palese. L'uomo sarebbe stato identificato da una sua parente che nello stesso pomeriggio, non avendo sue notizie, si sarebbe messa in cerca dell'uomo.

Tra le ipotesi, non si esclude che l'uomo possa aver avuto un malore mentre faceva il bagno, annegando. La Procura di Bari ha comunque disposto l'autopsia per far luce sulle cause esatte del decesso. Le indagini sono affidate alla polizia.