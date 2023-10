Il porta a porta arriva nel quarto Municipio, al via la distribuzione delle pattumelle: "Diciottomila nuove utenze interessate"

Questa mattina la consegna nello spazio di start-up dell'Amiu Puglia in via Vaccarella, con gli operatori che hanno istruito i residenti sulle corrette norme della raccolta differenziata. Interesserà i quartieri di Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita e anche una parte di Picone.

Arriva anche al quarto Municipio la raccolta differenziata porta a porta. Questa mattina è partita la distribuzione delle pattumelle all'interno dello spazio start-up dell'Amiu Puglia nel mercati di via Vaccarella. Come spiega il presidente Paolo Pate sono circa 18mila le nuove utenze interessate dal servizio di raccolta differenziata, che però non convince tutti. Il servizio interesserà i quartieri di Carbonara, Ceglie, Loseto, Santa Rita e anche una parte di Picone.