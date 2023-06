Riforma della Giustizia, l'allarme del procuratore Rossi: "Porterà notevoli criticità, manca il personale e renderà inutili le misure cautelari"

"Basti pensare che invece che una persona ne occorreranno tre per chiudere le indagini preliminari - spiega al microfono di BariToday - Non saranno sicuramente abbastanza 250 nuovi magistrati"

Non piace al procuratore di Bari, Roberto Rossi, la nuova riforma della Giustizia presentata dal titolare del dicastero Nordio. A margine dell'incontro stampa sugli sull'operazione che ha fatto luce su un sistema di estorsioni in città a danno degli esercenti, Rossi ha spiegato le criticità del ddl presentato dal ministro, che rischia "di rendere inutili le misure cautelari visti i tempi per l'approvazione".