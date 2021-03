Il sindaco Decaro riceve a Palazzo di Città il generale di corpo d’armata Giuseppe Nicola Tota

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Questo pomeriggio il sindaco Antonio Decaro ha ricevuto in visita a Palazzo di Città il generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, comandante delle Forze operative sud, accompagnato dal comandante della Brigata “Pinerolo”, generale di Brigata Giovanni Gagliano. L'incontro è stato utile per condividere alcune riflessioni sulla campagna vaccinale in corso e sul progetto Strade sicure. Nello specifico, il sindaco ha tenuto a ringraziare il generale e tutte e le donne e gli uomini delle Forze Armate che in questi mesi hanno lavorato al fianco delle istituzioni locali in varie iniziative realizzate per contrastare la diffusione del Covid 19.