Via i rifiuti dal fondale marino del porto vecchio: sub in azione al molo San Nicola

Al via le operazioni di ricognizione per liberare il fondale del porto vecchio di Bari dai rifiuti. In mattinata a scandagliare il tratto antistante del molo di San Nicola, sono stati i sub della Guardia costiera per l'operazione che vede in campo la Capitaneria di porto e il Primo Municipio. Al centro delle operazioni di recupero ci saranno anche il Molo di Sant'Antonio e lo scalo normalmente utilizzato per far sbarcare il quadro del Santo durante la festa patronale. L’obiettivo di questa iniziativa, come ricorda il presidente del primo Municipio Lorenzo Leonetti, che parte dalla Commissione ambiente del Municipio 1, è quello di mappare tutto ciò che si trova poggiato sul fondale di una parte del nostro territorio oggi largamente utilizzato per la pesca e dai diportasti.

"È un momento di grande collaborazione tra diversi organi della nostra città - aggiunge - il nostro lavoro sarà sempre mirato ad un ottica di salvaguardia ambientale. Ricordiamo però che i primi a fare la differenza, nella partita del rispetto dell'ambiente, siamo noi cittadini con le nostre azioni. Oggi dal Municipio 1 parte questo messaggio con cui vogliamo sottolineare l'importanza degli spazi all'aperto, credo che nulla possa essere meglio rappresentata dall'immensità del mare".