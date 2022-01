Smantellato traffico di migranti dall'Oriente all'Europa: Puglia crocevia, 47 arresti. Blitz anche a Bari

C'è anche Bari tra i luoghi di transito individuati nel corso del blitz 'Astrolabio', effettuato dalla Guardia di Finanza di Lecce coordinata dalla Direzione Nazionale Antimafia e la Dda di Lecce, che ha portato all'arresto di 47 persone ritenute, a vario titolo, parte di un'articolata organizzazione dedita al traffico di migranti dall'Asia all'Europa. Il blitz è stato effettuato anche in sinergia con le polizie della Grecia e dell'Albania, nonché unità mobili di Europol, coordinate da Eurojust con sede in Olanda.

Trenta gli episodi nel mirino degli investigatori, come spiega LeccePrima, tutti monitorati dai finanzieri del Nucleo di polizia economico finanziaria di Lecce grazie al supporto aereo e dei mezzi navali del Reparto operativo aeronavale di Bari in collaborazione con i velivoli di Frontex nel Canale d’Otranto. La rotta, dall'Oriente, passava per la Puglia, con l'obiettivo finale, per i migranti, di raggiungere i Paesi del Nord Europa.

Tra i principali 'esponenti' del gruppo anche Majid Muhamad, 52enne residente a Bari, la cui organizzazione avrebbe gestito un lucroso traffico, ricavando mediamente 6mila euro da ogni migrante per l'ultimo tratto dalla Grecia e dall'Albania, e fino a 8mila per viaggi ancora più lunghi. Il gruppo avrebbe anche dato sostegno agli scafisti, ospitandoli in alberghi baresi, per poi agevolare il viaggio di ritorno verso Grecia e Turchia. Nell'inchiesta sono finiti anche altri tre stranieri che vivono a Bari: Irakli Khurtsidze, 34enne, Mariami Nishnianidze, 22enne, entrambi georgiano, nonché Barzan Abdoulrahman Muhammed Amin, 29enne iracheno

