Impianto di biogas a Mola, il Comune si oppone: "Parere negativo per il progetto"

Il Comune di Mola si oppone alla costruzione di un impianto di biogas nella zona. Dopo il parere negativo già espresso lo scorso anno dal consiglio comunale, il sindaco Giuseppe Colonna, le responsabili dei Settori Governo del Territorio e Paesaggio, Laura Ottomano e Teresa Palladino, e il Comandante della Polizia Locale, Nicola Leone, hanno inviato, alla Città Metropolitana di Bari, il riscontro non favorevole alla realizzazione di un impianto di trattamento Forsu e verde per la produzione di biometano e compost.

"Con riserva di ulteriori e più approfondite deduzioni nel corso del procedimento, gli scriventi esprimono il proprio parere non favorevole alla realizzazione del progetto", hanno precisato i 4 protagonisti della vicenda nelle note inviate all'amministrazione della Città Metropolitana di Bari.

Il Consiglio Comunale di Mola di Bari aveva espresso all’unanimità, con una delibera del 23 marzo 2023, una propria posizione d’indirizzo negativa rispetto alla eventualità di ipotesi di insediamenti impianti di biogas sul territorio locale.

"L’avvio dell’iter per la redazione del Pug - si legge in una nota del Comune di Mola - la volontà di effettuare una pianificazione ordinata e omogenea delle zone urbanistiche tenendo conto anche della vocazione industriale di parti del territorio, la naturale vocazione agricola delle zone rurali, la presenza di due strutture di particolare qualità che accolgono ogni anno migliaia di clienti in coerenza con quanto previsto dal Piano Strategico del Turismo della Regione Puglia, la presenza nelle immediate vicinanze di numerose case sparse a carattere rurale che contraddistinguono tale porzione di territorio, nonché siti di particolare interesse pubblico, la presenza sul territorio di altri impianti che già impattano negativamente sullo stesso, relativamente agli aspetti paesaggistici, come la discarica di contrada Martucci, le forti criticità in ordine alla viabilità veicolare e le perplessità in merito all’effettiva necessità della copertura del fabbisogno di smaltimento Forsu sono tra le osservazioni inviate dal sindaco Colonna, dai responsabili Ottomano e Palladino e dal Comandante Leone a supporto del parere non favorevole".