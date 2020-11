Impreca contro i passanti e li molesta: bloccato dalla polizia in via Sparano

Imprecava contro i passanti, molestandoli, e quando i poliziotti sono intervenuti sul posto per bloccarlo, ha opposto resistenza cercando di sottrarsi al controllo. E' accaduto in via Sparano, dove gli agenti delle Volanti hanno fermato e denunciato un cittadino 24enne del Bangladesh. L’uomo, senza fissa dimora e con precedenti, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente anche per resistenza a Pubblico Ufficiale e sanzionato per violazione delle norme anti contagio e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per regolarizzare la sua posizione sul territorio nazionale.

