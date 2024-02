Imprenditore e figlio minacciati a Putignano: in manette 6 persone per tentata estorsione, rapina aggravata e lesioni personali

I Carabinieri della Compagnia di Gioia del Colle hanno eseguito questa mattina, fra Putignano e Foggia, 6 ordini di esecuzione per la carcerazione emessi dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, due dei quali contestualmente sospesi, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati in concorso di tentata estorsione aggravata, rapina aggravata e lesioni personali aggravate.

I destinatari dei provvedimenti restrittivi (uno dei quali già ristretto per la medesima causa presso la Casa Circondariale di Foggia) sono stati condannati a pene definitive, comprese tra i 9 mesi e i 6 anni di reclusione, a seguito di una complessa ed articolata attività di indagine, svolta dai militari tra giugno e ottobre 2020, anche con attività tecniche coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, che nel gennaio 2021 aveva già portato all’emissione ed esecuzione di 12 ordinanze di custodia cautelare (nonché 7 deferimenti in stato di libertà) a carico di altrettanti soggetti pregiudicati, tutti residenti nel comune di Putignano.

L’attività d’indagine ha portato all’emissione di provvedimenti restrittivi a carico di 6 persone: secondo gli inquirenti, gli indagati, unitamente ad altre 7 persone deferite in stato di libertà, nel periodo maggio-luglio 2020, avrebbero tentato di estorcere 3 mila euro al mese, mediante reiterate condotte violente e minacciose, ad un imprenditore di Putignano.

Tramite le investigazioni sarebbe stata documentata una condotta criminale del gruppo caratterizzata da un continuo crescendo di attività illecite e della richiesta estorsiva finalizzata ad intimorire l’imprenditore e suo figlio. Altri 6 provvedimenti cautelari sono stati emessi a carico di altrettante persone (di cui 3 già colpite anche dalla prima ordinanza) poiché ritenute responsabili, in una serata dell’ottobre 2020, all’interno di un ristorante di Turi, di aver consumato una rapina ai danni del 23enne figlio imprenditore, strappandogli una collana in oro con crocefisso e tre ciondoli, del valore di 1.500 euro, e procurando a lui e ad un suo amico, un 21enne del posto, intervenuto in soccorso, lesioni personali giudicate guaribili per entrambi, inizialmente, in 15 giorni.