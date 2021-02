Incaricato di raccogliere le somme contenute in videolottery e slot, si appropriava del denaro: sequestrati beni a imprenditore

Incaricato del pubblico servizio di “raccolta materiale delle somme giocate e contenute nelle gettoniere degli apparecchi e congegni collegati in rete (videolottery, newslot) che elargiscono premi in denaro”, si sarebbe appropriato illecitamente del denaro pubblico. Questa l'accusa nei confronti di un imprenditore residente a Gravina in Puglia, al quale la Finanza ha sequestrato beni per una somma di 71mila euro.

La somma sottratta alle casse dello Stato, secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Altamura, ammonterebbe appunto a 71 mila euro. Si tratta del Prelievo Erariale Unico dovuto dagli operatori di gioco (i cosidetti Concessionari) ai quali l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta e affidato l’attivazione e la conduzione operativa della rete telematica del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimento, nonché delle attività e delle funzioni connesse, fra le quali anche quelle della “raccolta delle giocate”.

Proprio la pubblica attività di raccolta del denaro, affidata dal Concessionario all’imprenditore murgiano, è stata oggetto delle indagini condotte dai Finanzieri e delegate dalla Procura di Bari guidata dal dott. Roberto Rossi. Al termine delle operazioni investigative – su richiesta del Sostituto Procuratore dott. Claudio Pinto – il G.I.P. dott.ssa Paola Angela De Santis ha emesso un Decreto di sequestro preventivo avente ad oggetto denaro e altri beni riconducibili all’indagato, per un valore complessivo di 71 mila euro.

Nei confronti dell’indagato, che dovrà rispondere del reato di peculato, con l’esecuzione del provvedimento giudiziario eseguito dalle Fiamme Gialle, sono stati sottoposti a sequestro anche 2 autoveicoli e quote societarie.

