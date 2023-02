In casa oltre due chili di droga tra hashish e marijuana: 31enne arrestato nel Barese

Trovato in casa con oltre due chili di droga e quasi mille euro in contanti. Un 31enne, disoccupato e incensurato, è stato arrestato dai carabinieri a Casamassima con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

I militari, dopo aver notato da alcuni giorni un particolare andirivieni di persone dall'abitazione dell'uomo, hanno deciso di effettuare una perquisizione. Nell'appartamento del 31enne, originario di Adelfia, sono stati rinvenuti 1,400 chili di marijuana suddivisa in 1160 dosi pronte per essere immesse sul mercato, 756 grammi di hashish suddivisa in sette panetti, un bilancino di precisione, un telefono cellulare oltre alla somma di 955 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio, tutto occultato all’interno di uno zaino e di una borsa frigo.

Il materiale è stato sequestrato e l'uomo, le cui responsabilità dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, è stato condotto in carcere di Bari a disposizione della Procura della Repubblica di Bari che ha chiesto la convalida dell’arresto.