In casa 175 chili di fuochi pirotecnici proibiti: sorpreso pregiudicato barese

Deteneva in casa 175 chili di fuochi pirotecnici proibiti, del tipo F2 (circa 21 chili il peso netto di polvere pirica). L'uomo, un pregiudicato 40enne barese, con precedenti per favoreggiamento, oltraggio e resistenza a Pubblico ufficiale, furto e reati in materia di stupefacenti, è stato scoperto dai poliziotti. del Nucleo Artificieri dell’UPGSP della Questura di Bari dopo una perquisizione nella sua abitazione a Capurso.

Il materiale proibito e pericoloso, sottoposto a sequestro, consiste in quaranta cassette monocolpo da 100 colpi ognuna.

L’attività degli specialisti della Polizia di Stato proseguirà incessante anche nei prossimi giorni, l’obiettivo degli agenti in campo infatti è di debellare alla radice il mercato illegale dei fuochi pirotecnici proibiti, grave rischio e turbativa dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica.