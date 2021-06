In giro armato di coltello, beccato dalla polizia sul lungomare: nei guai pregiudicato

In giro in pieno centro a Bari con un coltello a serramanico nascosto nel marsupio. Sorpreso, è finito nei guai a Bari un 44enne cosentino. L'uomo, con precedenti, è stato fermato e controllato in largo di Crollalanza, e trovato in possesso del coltello di genere proibito. Pertanto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per il relativo porto ingiustificato.