Nel quartiere Japigia nasce la biblioteca di comunità 'Aquarius': "Presidio di legalità e cultura"

È stata inaugurata questa mattina, nei giardini di via Siponto, la struttura polifuzionale che sorge negli spazi più volte vandalizzati in passato. Il centro, gestito dal Comune in collaborazione con alcune cooperative sociali, ospiterà iniziative e servizi dedicati a tutti, dai più piccoli agli anziani