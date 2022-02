Torre a mare ha il suo nuovo lungomare: inaugurato il primo tratto dopo i lavori

Il taglio del nastro è avvenuto alle 12, alla presenza del sindaco di Bari, Antonio Decaro, e del presidente del primo Municipio, Lorenzo Leonetti. Una cerimonia che ha restituito ai residenti di Torre a Mare il loro nuovo lungomare.

Terminati i lavori sul primo tratto dell'area prospicente al mare, che vede un unico tratto pedonale al posto delle due corsie d’asfalto, che già da questa mattina è stata presa d'assalto dei cittadini. Come ricordato durante l'ultimo sopralluogo dal sindaco, l'amministrazione è in attesa delle autorizzazioni per estendere questo intervento, completando il camminamento fino al centro abitato e dal lato opposto verso sud, così da avere un nuovo lungomare dove poter insediare attività economiche, fare sport e vivere nel tempo libero.